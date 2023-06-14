الأخدود يعلن ضم الحارس البرازيلي باولو فيتور

أعلن نادي الأخدود الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين تعاقده رسميًا مع الحارس البرازيلي باولو فيتور قادمًا من نادي تشافيس البرتغالي بحسب ما ذكره الحساب الرسمي على موقع "تويتر" مساء يوم الأربعاء.