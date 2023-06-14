الأخدود يعلن ضم الحارس البرازيلي باولو فيتور

أعلن نادي الأخدود الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين تعاقده رسميًا مع الحارس البرازيلي باولو فيتور قادمًا من نادي تشافيس البرتغالي بحسب ما ذكره الحساب الرسمي على موقع "تويتر" مساء يوم الأربعاء.
واكتفى الحساب الرسمي للنادي بنشر "أنفوجرافيك" للحارس البرازيلي وعلق عليه: "الأسد باولو فيتور أخدودي".
ولعب الحارس البرازيلي موسم 2021-2022، مع تشافيس البرتغالي، 34 مباراة، فيما خاض خلال الموسم الماضي، 32 لقاءً.
وشهدت رحلة الحارس البرازيلي مع الكرة، عدة محطات، أبرزها مع ريو افي وفارزيم، قبل أن يحط الرحال في صفوف جي دي تشافيس البرتغالي.