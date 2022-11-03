على هامش دورة الألعاب.. 4 جلسات في مؤتمر رابطة المدربين السعوديين بالرياض

وكرم "ابن جلوي" على هامش المؤتمر أكثر من 30 مدربًا وطنيًّا تميزوا على مدار الأعوام الماضية بخبرتهم وإنجازاتهم العريقة في مجال التدريب، وهم: خليل الزياني، وناصر الجوهر، ومحمد الخراشي، وعبداللطيف الحسيني، وحمود السلوة، والدكتور عبدالعزيز الخالد، وسعد الشهري، وخالد العطوي، وصالح المحمدي "كرة القدم"، ومحمد السلولي، وخالد العمار "الكرة الطائرة"، وعلي السنحاني، وسلمان الثواب "كرة السلة"، وفاضل آل سعيد، وعبدالمنعم هلال "كرة اليد"، وعاصم آل حزام، ومطلق يحيى مهدي "ألعاب القوى"، وعمر العلي، وثامر المالكي "الكاراتيه"، ومحمد القحطاني، وفهد الدويسان "التايكوندو"، وفؤاد الناصري، وماجد المطيري "المبارزة"، وعدنان السادة، وطاهر الشيبة "رفع الأثقال"، وسامي الخالدي "كرة الطاولة".