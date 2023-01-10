"صفقات" النصر ورباط "المالكي" ومنع التسجيل.. "ضربات" توجع عشاق الهلال

عبدالإله المالكي

وأعلن "الأزرق" رسميًّا غياب لاعبه الدولي عبدالإله المالكي، نجم خط الوسط، بقطع في الرباط الصليبي، بعد مباراة الفريق أمام الاتحاد، ولم تكن هذه الحالة هي المرة الأولى؛ بل أصيب المالكي بقطع في الرباط الصليبي العام الماضي أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في شهر فبراير، ضمن تصفيات كأس العالم الماضية، ليغيب طويلًا حتى ظهر في الدوحة مع المنتخب في نهائيات كأس العالم.