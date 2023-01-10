"صفقات" النصر ورباط "المالكي" ومنع التسجيل.. "ضربات" توجع عشاق الهلال

يرى جمهور "أزرق آسيا"، أن فريقهم سقفه عالٍ دائمًا في البطولات والصفقات وحتى "الضوء"؛ لأنهم يعتقدون أن ناديهم ببساطة من أعرق أندية القارة الصفراء؛ مما جعلهم يشعرون بالقلق عند أي هزة يتعرض لها الهلال.
وفي الفترة الأخيرة لم يكن حظ فريقهم الأفضل، وتَعَرض للكثير من العقبات داخل صفوفه، خصوصًا وأن جارهم التقليدي سحب منهم الضوء عالميًّا بصفقة تاريخية أذهلت كل من يتابع كرة القدم بجلبهم الأسطورة "كريستيانو رونالدو".
وعلى الرغم من منافسته الحامية على صدارة دوري "روشن" السعودي؛ فإن الهلال يعيش مرحلة صعبة، فهو يمر بظروف مختلفة سنحاول رصدها في النقاط التالية:
إصابة إيغالو والدوسري
خرجت إدارة نادي الهلال معلنة عن احتياج مهاجم الفريق "أوديون إيغالو" لفترة استشفاء علاجي لمدة أسبوعين قابلة للزيادة؛ وذلك عقب تعرض اللاعب للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة ناديه مع الاتحاد في الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال بهدف وحيد على الاتحاد، سجله "إيغالو" اللاعب المصاب، ولم تنتهِ الغيابات عند ذلك الحد؛ بل أصيب اللاعب "سالم الدوسري" بالإنفلونزا التي منعته من المشاركة في مران الفريق.
عبدالإله المالكي
وأعلن "الأزرق" رسميًّا غياب لاعبه الدولي عبدالإله المالكي، نجم خط الوسط، بقطع في الرباط الصليبي، بعد مباراة الفريق أمام الاتحاد، ولم تكن هذه الحالة هي المرة الأولى؛ بل أصيب المالكي بقطع في الرباط الصليبي العام الماضي أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في شهر فبراير، ضمن تصفيات كأس العالم الماضية، ليغيب طويلًا حتى ظهر في الدوحة مع المنتخب في نهائيات كأس العالم.
صفقات الأصفر و"شبح" رونالدو
كانت صفقات نادي النصر هي الضربة القاضية التي أضعفت موقف نادي الهلال؛ وبالأخص انتقال كريستيانو رونالدو إلى النادي الأصفر، والتي أحدثت صدى عالميًّا غير مسبوق وخاصة بعد حدوث إصابات بين لاعبي الهلال وأحدثها غياب المالي موسى ماريجا مهاجم الفريق للعلاج لمدة أسبوعين.
منع التسجيل
ومع الهبوط الملحوظ في مستوى لاعبي الهلال الأجانب، وقفت الإدارة عاجزة عن التغيير بسبب منع النادي من تسجيل أجانب على خلفية القضية الشهيرة التي عُرفت بـ"قضية كنو"، وستنعكس تَبِعَات هذه الأزمة على مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية بدولة المغرب.