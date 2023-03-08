في ختام دور مجموعات كأس آسيا.. الأخضر الشاب يختتم استعداداته لمواجهة اليابان

اختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.