في ختام دور مجموعات كأس آسيا.. الأخضر الشاب يختتم استعداداته لمواجهة اليابان

اختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.
ويلاقي "الأخضر" منتخب اليابان في تمام الخامسة مساء بتوقيت أوزبكستان (الثالثة مساء بتوقيت السعودية) على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، وطبقوا تمارين لياقية وتكتيكية.