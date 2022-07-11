الخميس سحب قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي

وسيتم من خلال سحب القرعة تحديد الفرق المرشحة لاستضافة نهائي كل منطقة، إلى جانب تحديد مواجهات مسار قبل نهائي ونهائي المناطق، حيث إن الفريق الذي يتم سحب اسمه أولاً يستضيف المباراة النهائية في نهائي كل من الغرب والوسط وآسيان.