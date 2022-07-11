الخميس سحب قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي

تسحب يوم الخميس المقبل، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وسيتم من خلال سحب القرعة تحديد الفرق المرشحة لاستضافة نهائي كل منطقة، إلى جانب تحديد مواجهات مسار قبل نهائي ونهائي المناطق، حيث إن الفريق الذي يتم سحب اسمه أولاً يستضيف المباراة النهائية في نهائي كل من الغرب والوسط وآسيان.
ويبدأ سحب القرعة في منطقة غرب آسيا، حيث يحتوي الوعاء المخصص لهذه المنطقة الفريق الفائز من قبل نهائي الغرب 1 والفائز من قبل نهائي الغرب 2.
وتجمع مواجهتا قبل نهائي الغرب بين العربي الكويتي مع السيب العماني يوم 5 أيلول/سبتمبر القادم، والرفاع الشرقي البحريني مع مواطنه الرفاع يوم 6 أيلول/سبتمبر.
وفي نهائي منطقة الوسط، يتقابل سوغدينيا الأوزبكي متصدر المجموعة الخامسة، مع خوجاند الطاجيكي متصدر المجموعة السادسة.
أما في منطقة آسيان، فيتقابل ضمن الدور قبل النهائي، ماكاسار الإندونيسي مع قدح دار الأمان الماليزي يوم 9 آب/أغسطس، ويلتقي اليوم التالي فيتل الفيتنامي مع كوالالمبور الماليزي.
وضمن التأهل إلى قبل نهائي المناطق لغاية الآن كل من موهون باغان الهندي بطل منطقة الجنوب، وايسترن لونغ ليونز من هونغ كونغ بطل الشرق، حيث ينتظران تحديد بطل آسيان والوسط، على أن يُقام قبل نهائي ونهائي المناطق يومي 17 و24 آب/أغسطس.
في المقابل يتأهل بطل منطقة غرب آسيا مباشرة إلى المباراة النهائية، حيث يتواجه مع الفائز في نهائي المناطق، وتُقام المباراة النهائية يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر.