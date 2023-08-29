دوري روشن السعودي للمحترفين: الفتح ينجو من مطب ضمك بالتعادل

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع شقيقه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًّا بهدفين لكل فريق.
أهداف المباراة بدأها فريق ضمك، وأنهى الشوط الأول فائزًا بهدفين، سجلهما أسان سيساي "هدفين" في الدقيقتَين الـ23 والـ45+3.
شوط المباراة الثاني نجح فيه الفتحاويون في إدراك التعادل بهدفين، سجلهما فراس البريكان في الدقيقتَين الـ61 والـ90+3.
وبتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده للنقطة الخامسة، كما رفع ضمك رصيده هو الآخر للنقطة الثالثة.