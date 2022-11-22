لاعبو السعودية يرتدون الطقم الأخضر في مواجهتهم أمام الأرجنتين اليوم

يُنتظر أن يرتدي لاعبو السعودية الطقم الأخضر في مواجهتهم أمام الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022.
ونشر حساب المنتخب السعودي على تويتر صورًا لقمصان لاعبي المنتخب قبيل انطلاق المباراة.
وفي الواحدة ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18 ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخه، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى).
ويلتقي الصقور (الأخضر) بـ(التانغو) على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من قِبَل الحضور الجماهيري الكبير (المتوقع).
ويعوّل الصقور الخضر على خدمات القائد (المحنك) سلمان الفرج، وسالم الدوسري، والمهاجم فراس البريكان؛ لتقديم الكثير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.