لاعبو السعودية يرتدون الطقم الأخضر في مواجهتهم أمام الأرجنتين اليوم

وفي الواحدة ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18 ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخه، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى).