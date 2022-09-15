في الجولة 4 من دوري روشن.. النصر يعبر الباطن برباعية ويقفز للوصافة

قفز الفريق الكروي الأول بنادي النصر للمركز الثاني في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن كسب نظيره الباطن برباعية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بثلاثية تناوب على تسجيلها أولًا لويس جوستافو عند الدقيقة 17 من تسديدة رائعة من خارج الصندوق البطناوي.
وأضاف تاليسكا الهدف الثاني من تسديدة خطأ خارج الصندوق عند الدقيقة 29.
وحضر سامي النجعي بالهدف الثالث عند الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني أضاف عبد الرحمن غريب الهدف الرابع للنصر عند الدقيقة 51 من كرة ثابتة.
بتلك النتيجة بلغ النصر النقطة التاسعة ومتواجدًا في المركز الثاني، بينما بقي الباطن متذيلًا قائمة الترتيب بدون نقاط.