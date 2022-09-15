في الجولة 4 من دوري روشن.. النصر يعبر الباطن برباعية ويقفز للوصافة

قفز الفريق الكروي الأول بنادي النصر للمركز الثاني في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن كسب نظيره الباطن برباعية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.