الهلال يكثف تحضيراته للسوبر .. و"مالكوم" يواصل التأهيل

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، مرانه الرئيس؛ اسـتعدادًا لمواجهة نظيره "الأهلي"، الثلاثاء المقبل ، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.