الهلال يكثف تحضيراته للسوبر .. و"مالكوم" يواصل التأهيل

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، مرانه الرئيس؛ اسـتعدادًا لمواجهة نظيره "الأهلي"، الثلاثاء المقبل ، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وبدأ مران الأزرق بتدريبات بدنية والجري حول الملعب، وأدى اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تلاها تطبيقات تكتيكية، شرح المدير الفني "خيسوس" عددًا من الجمل الفنية على جزء من الملعب.
من جانب آخر واصل البرازيلي "مالكوم" برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا.
وذكرت تقارير إعلامية، أن المدير الفني "خيسوس"، قرر اصطحاب اللاعب البرازيلي، مع بعثة الفريق المتوجهة إلى مدينة أبها، تأهبًا لخوض غمار منافسات كأس السوبر السعودي 2024.