في نوفمبر المقبل.. أخضر الشاطئية يشارك في بطولة دبي الدولية لكرة القدم

تقرر رسمياً مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، في بطولة دبي الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلاً في Beach Socc المقرر إقامتها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.