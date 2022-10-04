في نوفمبر المقبل.. أخضر الشاطئية يشارك في بطولة دبي الدولية لكرة القدم

تقرر رسمياً مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، في بطولة دبي الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلاً في Beach Socc المقرر إقامتها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.
هذا وستشهد منافسات البطولة مشاركة 8 منتخبات عالمية وهم (السعودية والإمارات وأمريكا وإسبانيا والباراجواي واليابان وإيران والبرازيل).
هذا وستُجرى، يوم غد (الأربعاء)، مراسم قرعة البطولة وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.
يذكر بأن (أخضر الشاطئية) احتل المركز الـ35 عالمياً في التصنيف الدولي لشهر سبتمبر المنصرم.