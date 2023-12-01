في جولة "الرياض إكسبو 2030": الهلال في ليلة شتاء ساخنة "يحرق" شباك النصر بثلاثية

مزَّق فريق الهلال الأول لكرة القدم شباك نظيره النصر بنتيجة 3/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بمدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن للمحترفين، المسماة بـ"جولة الرياض إكسبو 2030"، بقيادة الحكم الكولومبي "ويلمار رولدان".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وقد شهد محاولات للاعبي الهلال سالم الدوسري و"ميتروفيتش"، وكذلك محاولة قائد النصر "كريستيانو رونالدو" و"تاليسكا"، لكن لم تثمر تلك المحاولات.
وفي الدقيقة الـ37 خسر النصر خدمات لاعبه "تيليس"، الذي خرج بداعي الإصابة.
في الشوط الثاني انتفض الهلال، وسجل ثلاثية " تواليًا"، الأول جاء عن طريق "سافيتش" في الدقيقة الـ64، وجاء الهدفان الثاني والثالث عن طريق "ميتروفيتش".
وفي الدقيقة الـ90 أنهى "ميتروفيتش" آمال النصر في العودة للمباراة بالهدف الثالث لفريقه الهلال في الوقت بدلاً من الضائع (90+2).
وفي الوقت بدلاً من الضائع 4+90 خرج مدافع الهلال علي البليهي بالبطاقة الحمراء.
وبتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة الـ41 في الصدارة، والنصر بقي ثانيًا بـ34 نقطة.