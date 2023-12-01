في جولة "الرياض إكسبو 2030": الهلال في ليلة شتاء ساخنة "يحرق" شباك النصر بثلاثية

مزَّق فريق الهلال الأول لكرة القدم شباك نظيره النصر بنتيجة 3/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بمدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن للمحترفين، المسماة بـ"جولة الرياض إكسبو 2030"، بقيادة الحكم الكولومبي "ويلمار رولدان".