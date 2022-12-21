كأس خادم الحرمين الشريفين.. "الهلال" يصعد للدور ربع النهائي على حساب "الاتفاق"

تأهّل فريق الهلال الأول لكرة القدم للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تغلبه على الاتفاق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، بفوز الهلال بأربعة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجلها: اللاعب النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة 12، واللاعب محمد البريك في الدقيقة 42، والأرجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة "45+5"، وفي شوط المباراة الثاني أضاف اللاعب ميشيل ديلغادو الهدف الرابع.
يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الاتفاق نعيم السليتي، بعدما تحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 40 من شوط المباراة الأول.