كأس خادم الحرمين الشريفين.. "الهلال" يصعد للدور ربع النهائي على حساب "الاتفاق"

تأهّل فريق الهلال الأول لكرة القدم للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تغلبه على الاتفاق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.