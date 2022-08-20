الاتحاد ينضم للأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم السبت، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن قام مجلس الإدارة بتسديد كل الالتزامات المالية المترتبة على النادي.
وجاء حصول الاتحاد على الشهادة، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قِبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022م ، ووفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، مما سيمكن النادي من تسجيل جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الحالية.
وبذلك ينضم الاتحاد إلى أندية الهلال والفتح وأبها والطائي والعدالة والفيحاء والخليج والشباب التي حصلت على الشهادة في وقت لاحق، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت اللجنة حددت الـ21 من أغسطس الجاري آخر موعد للوفاء بالالتزامات المالية واجبة السداد.