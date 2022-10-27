دورة الألعاب السعودية الأولى 2022.. سلة أحد تحصد أول ميدالية ذهبية في الرياضات الجماعية

حصدت سلة نادي أحد أول ميدالية ذهبية في الرياضات الجماعية في دورة الألعاب السعودية الأولى 2022، بعدما أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة كرة السلة بتغلبه على نظيره الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة 79-65، ،اليوم الخميس.