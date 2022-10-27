دورة الألعاب السعودية الأولى 2022.. سلة أحد تحصد أول ميدالية ذهبية في الرياضات الجماعية

حصدت سلة نادي أحد أول ميدالية ذهبية في الرياضات الجماعية في دورة الألعاب السعودية الأولى 2022، بعدما أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة كرة السلة بتغلبه على نظيره الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة 79-65، ،اليوم الخميس.
وحسم الاتحاد الربع الأول لمصلحته بفارق 20 نقطة، وفي الربع الثاني استطاع أحد تقليص الفارق إلى 16 نقطة لينتهي الشوط بنتيجة 44- 28.
ونجح فريق أحد في الربعين الثالث والرابع في إيقاف تفوق الاتحاد بتحويل النتيجة لصالحه لينتصر في نهاية المباراة.
وكان الفتح قد حسم الميدالية البرونزية بالفوز على الوحدة بنتيجة 88-67، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وبتتويجه بالميدالية الذهبية حصل فريق أحد على مليون ريال، هي قيمة الجائزة المالية للفائز بالمركز الأول، فيما حصل الاتحاد صاحب المركز الثاني على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 100 ألف ريال سعودي.