"فينغر": اللاعب السعودي موهوب في مجال كرة القدم.. والمنتخب سيقدم مستويات قوية في المونديال

جاء ذلك خلال كلمة للمدير الفني الأسبق لفريق آرسنال الإنجليزي أمام الجلسة الأولى للمؤتمر الفني الذي يعقده الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، في الرياض، من خلال الاتصال المرئي.