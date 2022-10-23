رياضة

"فينغر": اللاعب السعودي موهوب في مجال كرة القدم.. والمنتخب سيقدم مستويات قوية في المونديال

آرسين فينجر أثناء المؤتمر الفني
آرسين فينجر أثناء المؤتمر الفني
سبق
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قال الفرنسي آرسين فينجر مدير قسم تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": إن المنتخب السعودي سيقدم مستويات قوية في مجموعته بكأس العالم قطر 2022.

جاء ذلك خلال كلمة للمدير الفني الأسبق لفريق آرسنال الإنجليزي أمام الجلسة الأولى للمؤتمر الفني الذي يعقده الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، في الرياض، من خلال الاتصال المرئي.

وقال فينغر: "السعوديون موهوبون جدًّا في مجال كرة القدم، وكل الأصداء التي وصلتني عن المنتخب السعودي إيجابية جدًّا".

وأضاف: "المنتخب السعودي في مجموعة صعبة في كأس العالم، لكني أعتقد أنهم سيقدمون مستويات قوية أمام منتخبات المجموعة".

وتابع: "قمت بتحليل وضع كرة القدم في 105 بلـدان، وتبيّن أن البلدان الأعلى ترتيبًا في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم هي البلدان ذات برامج التعليم المميزة للاعبين الناشئين".

وختم حديثه بالقول: "يجب على مدربي كرة القدم أن يعلموا أن اللاعبين ليسوا موجودين فقط لتنفيذ الأوامر، بل هم موجودون للسماح لهم بتحليل الموقف داخل أرضية الملعب، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب".

الاتحاد السعودي لكرة القدم
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كأس العالم قطر 2022
آرسين فينجر

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