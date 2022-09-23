في ذكرى اليوم الوطني الـ92.. رئيس اتحاد القدم "المسحل" يؤكد: على درب النجاح نسير خلف قيادة طموحها عنان السماء

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 لتوحيد هذا الوطن الغالي على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.
وقال "المسحل" من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": دام عزك يا وطن.. في اليوم الوطني الـ92، نستمد من هذه الذكرى الغالية القوة للاستمرار على درب النجاح وتحقيق الإنجازات خلف قيادة طموحها عنان السماء، نسأل الله لمملكة العز التقدم والازدهار لتبقى دائمًا #هي_لنا_دار.