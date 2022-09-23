في ذكرى اليوم الوطني الـ92.. رئيس اتحاد القدم "المسحل" يؤكد: على درب النجاح نسير خلف قيادة طموحها عنان السماء

وقال "المسحل" من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": دام عزك يا وطن.. في اليوم الوطني الـ92، نستمد من هذه الذكرى الغالية القوة للاستمرار على درب النجاح وتحقيق الإنجازات خلف قيادة طموحها عنان السماء، نسأل الله لمملكة العز التقدم والازدهار لتبقى دائمًا #هي_لنا_دار.