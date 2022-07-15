"غلطة سراي" التركي بصدد تقديم عرض لضم مهاجم "النصر" فينسنت أبو بكر

كشفت تقارير إعلامية أن نادي غلطة سراي التركي بصدد تقديم عرض لنادي النصر، من أجل ضم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكرت صحيفة "فوتوماك" التركية، أن غلطة سراي بدأ محاولاته للتعاقد مع أبو بكر، الذي بدا هدفاً له منذ اليوم الأول في السوق الصيفية.
وسوف يقدم النادي التركي عرضاً للنصر من أجل شراء عقد الكاميروني، الذي سيحصل على 3 ملايين يورو راتباً سنوياً، لمدة 4 مواسم.
وأشارت إلى أن غلطة سراي أقنع فينسنت بالعودة للكرة التركية مرة أخرى، لكن ليس بقميص بشكتاش هذه المرة.
وزادت: "صاحب الـ30 عاماً ليس سعيداً في النصر، رغم حصوله على راتب مرتفع، ويريد الرحيل هذا الصيف، علماً بأن عقده ينتهي صيف 2024".
وقالت: "أبو بكر سيكون حلاً لأزمة المهاجم في غلطة سراي، حال حسم النادي التركي الصفقة لصالحه".
ولعب فينسنت، الذي تبلغ قيمته السوقية 7 ملايين يورو، مع بشكتاش في موسمي 2016-2017 و2020-2021، وتوج معه بـ3 بطولات (الدوري مرتين، وكأس تركيا).
كما لعب أبو بكر لبورتو البرتغالي والقطن الكاميروني ولوريان وفالينسيان الفرنسيين، كما شارك في 87 مباراة دولية مع المنتخب الكاميروني، وسجل برفقته 33 هدفاً.