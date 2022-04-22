6 أيام تتبقى على انتهاء فترة طلب تذاكر نهائيات كأس العالم

كشف حساب المنتخب السعودي على موقع "تويتر" أنه تتبقى 6 أيام على انتهاء فترة طلب تذاكر نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وانطلقت في الخامس من إبريل الجاري المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تُقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري، وسوف تتواصل هذه العملية إلى الـ28 من الشهر الجاري.
ولأول مرة سيُتاح لمقدمي طلبات التذاكر طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد من مرحلة المجموعات بفضل تقارب ملاعب البطولة، وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية.
وستتوافر للمرة الأولى تذاكر المشجعين والتذاكر المشروطة للمشجعين الذين يدعمون منتخبًا معينًا، ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب؛ إذ تشترط بعض الاتحادات الأعضاء أن يكون المشجع عضوًا في نادي المشجعين ليتقدم بطلب الحصول على تذاكر مباريات منتخبها.
وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمو الطلبات في اليوم الأول، أو في اليوم الأخير، أو في أي وقت بينهما. وتبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، وإذا تجاوزت الطلبات الأعداد المتوافرة لتذاكر المباريات للمشجعين سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة.
ومن المقرر إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليًّا أو جزئيًّا بنتيجة طلباتهم في موعد لا يتجاوز 31 مايو المقبل، إضافة إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها، والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.
وسيتمكن المشجعون بعد دفع قيمة التذاكر من حجز أماكن الإقامة، والتقدم للحصول على بطاقة "هيا"، التي تمثل في الوقت نفسه تصريح دخول للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات البطولة.
كما يحتاج جميع المشجعين، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين في قطر أو خارجها، إلى الحصول على بطاقة هيا بجانب تذكرة المباراة؛ لكي يُسمح لهم بدخول الملعب.
ويمكن حجز تذكرتك الآن عبر موقع "فيفا" الرسمي: https://fifa.com/ar/tickets