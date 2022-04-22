6 أيام تتبقى على انتهاء فترة طلب تذاكر نهائيات كأس العالم

وانطلقت في الخامس من إبريل الجاري المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تُقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري، وسوف تتواصل هذه العملية إلى الـ28 من الشهر الجاري.

ولأول مرة سيُتاح لمقدمي طلبات التذاكر طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد من مرحلة المجموعات بفضل تقارب ملاعب البطولة، وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية.