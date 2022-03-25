6 مواجهات ضمن الجولة 18 من منافسات ممتاز اليد

تجري يوم غد السبت الموافق 26 مارس 2022م، مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بـ6 مباريات ستقام في القطيف والدمام والأحساء وجدة.
وستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ثلاث مواجهات؛ ستبدأ أولاها عند الساعة 3:00 مساءً بلقاء النور والزلفي، وسيتبعها عند الساعة 5:00 مساءً مواجهة الترجي مع الوحدة، وعند الساعة 7:00 مساءً يتواجه المحيط مع الخليج، وستكون جميع المباريات الثلاث منقولة على الهواء مباشرة عبر قنوات SSC الرياضية.
وتلعب باقي المباريات عند الساعة 3:00 عصرًا؛ إذ يلعب مضر مع السلام على صالة نادي النهضة بالدمام، ويحل الصفا ضيفًا على الأهلي على صالته في جدة، ويلعب العدالة مع القارة على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
ويتصدر مضر سلّم الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق هدف واحد عن الخليج الذي يحل وصيفًا بنفس الرصيد من النقاط، يليهم النور ثالثًا بـ27 نقطة، ثم الوحدة رابعًا بـ22 نقطة، والصفا في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، والزلفي سادسًا بـ17 نقطة، يتبعه الترجي سابعًا بـ 16 نقطة، ويمتلك القارة 15 نقطة يحتل بها المركز الثامن، ويحل المحيط تاسعاً برصيد 12 برصيد، ثم الأهلي عاشراً بـ 10 نقاط، والسلام في المركز الحادي عشر بـ 3 نقاط، ويقع العدالة في المركز الثاني عشر والأخير بـنقطتين.