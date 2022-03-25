6 مواجهات ضمن الجولة 18 من منافسات ممتاز اليد

ويتصدر مضر سلّم الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق هدف واحد عن الخليج الذي يحل وصيفًا بنفس الرصيد من النقاط، يليهم النور ثالثًا بـ27 نقطة، ثم الوحدة رابعًا بـ22 نقطة، والصفا في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، والزلفي سادسًا بـ17 نقطة، يتبعه الترجي سابعًا بـ 16 نقطة، ويمتلك القارة 15 نقطة يحتل بها المركز الثامن، ويحل المحيط تاسعاً برصيد 12 برصيد، ثم الأهلي عاشراً بـ 10 نقاط، والسلام في المركز الحادي عشر بـ 3 نقاط، ويقع العدالة في المركز الثاني عشر والأخير بـنقطتين.