ليلة تاريخية.. ماذا قالت الصحف العالمية عن ظهور نيمار الأول مع الهلال؟

وقالت صحيفة "ESBN" البرازيلية: "نيمار يفوز في أول ظهور له مع الهلال، ورغم عدم هزه الشباك، إلا أن المهاجم خرج من مقاعد البدلاء ليشارك في صناعة 4 أهداف، ويحقق فوز الرياض بنتيجة (6 / 1).