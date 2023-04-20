تاليسكا يوجّه رسالة إلى جماهير النصر بعد خسارة الديربي

وجّه البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر رسالة إلى جماهير النصر، بعد الخسارة من أمام الهلال في ديربي الرياض.
وخسر النصر بنتيجة (0/2) أمام نظيره الهلال، في مباراة الديربي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكتب تاليسكا بحسابه الشخصي عبر "تويتر": "نحن بالتأكيد مجموعة قوية، قل ما شئت، نحن نعرف عملنا اليومي لتحقيق أهدافنا، نواصل الإيمان والعمل، وسننجح".
وأضاف المهاجم البرازيلي: "كرة القدم تدور حول الخسائر والمكاسب، عندما تربح تكون الأفضل عندما تخسر فأنت الأسوأ، لا شيء سيكون يومًا بعد يوم".
ويستعد النصر لمواجهة نادي الوحدة، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودى برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي تبقت له مباراة.