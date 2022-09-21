غدًا انطلاق منافسات "جولة الوطن" للدوري الممتاز لكرة السلة

ويبحث كلا الفريقين عن ثاني فوز لهما، وتعزيز موقعهما في سلم ترتيب الدوري بعد فوز الوحدة على ضباء وفوز النصر على الاتحاد في منافسات الجولة الأولى. ويجمع اللقاء الثاني الهلال مع نظيره الأهلي على صالة نادي الهلال في تمام السادسة مساءً، وتعدّ هذه المواجهة من أقوى منافسات الجولة في ظل تقارب المستوى الفني للفريقين، الهلال فاز على العدالة، والأهلي تغلب على السلام في منافسات الجولة الأولى. مباريات الجمعة وتستكمل الجمعة منافسات الجولة؛ حيث يستضيف الاتحاد نظيره أحد على صالة وزارة الرياضة في جدة عند الساعة 4 مساءً، ويبحث الفريقان عن تحقيق أول فوز لهما بعد خسارة الاتحاد أمام النصر وأحد أمام الوحدة.