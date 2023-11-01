الهلال يعلن خضوع "نيمار" لجراحة في الرباط الصليبي.. اليوم

يُشار إلى أن طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار كان مسؤولاً عن إجراء عملية جراحية لنيمار عندما تعرَّض لكسر في قدمه اليمنى عام 2018، كما أشرف على علاج نجم الهلال عند إصابته الأخيرة في أربطة كاحله الأيسر.