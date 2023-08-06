تتضمن مجالس إدارات الروابط الـ14.. رابطة الهواة لكرة القدم تحدد موعد الانتخابات

وستتضمن مجالس إدارات الروابط الـ14، أعضاء من الأندية الرسمية وفرق الهواة بنظام القائمة وستستمر الانتخابات لمدة 36 يوماً، تنطلق برابطة القنفذة في العاشر من أغسطس 2023، بفتح باب الترشح لرئاسة الرابطة وتنتهي برابطة منطقة الجوف في الـ 14من سبتمبر 2023.