تتضمن مجالس إدارات الروابط الـ14.. رابطة الهواة لكرة القدم تحدد موعد الانتخابات

أعلنت رابطة الهواة لكرة القدم عن موعد انتخابات روابط كرة القدم بشكلها الجديد، بعد اعتماد الاتحاد السعودي لكرة القدم لآلية الانتخابات الخاصة للمناطق والمحافظات.
وستتضمن مجالس إدارات الروابط الـ14، أعضاء من الأندية الرسمية وفرق الهواة بنظام القائمة وستستمر الانتخابات لمدة 36 يوماً، تنطلق برابطة القنفذة في العاشر من أغسطس 2023، بفتح باب الترشح لرئاسة الرابطة وتنتهي برابطة منطقة الجوف في الـ 14من سبتمبر 2023.
وقد اعتمد مجلس إدارة الرابطة لجنة الانتخابات برئاسة جميل فلاته، وحسن خرمي نائباً، وعضوية كل من فؤاد عبدالقادر وفواز الفواز وسراج المولد وعيسى عسيري.
كما اعتمد المجلس لجنة الطعون برئاسة حذيفة الغريبي وبندر العامودي نائبًا، وعضوية أمجد المالكي ومصعب الحربي ويحيى زكريا.
الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدر تعميماً، لجميع الأندية السعودية، تضمن آلية الانتخابات وشروطها وتواريخ انطلاقها.