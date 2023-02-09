دوري روشن وبهدف قاتل .. " البريكان" يقود الفتح لتجاوز التعاون

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.