دوري روشن وبهدف قاتل .. " البريكان" يقود الفتح لتجاوز التعاون

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
افتتح أصحاب الضيافة التسجيل عبر نجمه الباراغواياني كاكو من علامة الجزاء عند الدقيقة 21 من مجريات الشوط الأول.
وفي مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 47 تمكن الفتح من تعديل النتيجة بواسطة هدافه فراس البريكان مستغلاً عرضية مميزة من الجزائري سفيان بن دبكة وخروج خاطئ لحارس التعاون ليضع الكرة في الشباك معلنة عن أول أهداف الفتح.
وعاد البريكان مجدداً ليمنح فريقه هدف الانتصار الثاني برأسية جميلة حينما حول عرضية المغربي مراد باتنا بكل ثقة إلى داخل الشباك عند الدقيقة 89 رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم .
بهذه النتيجة عزز الفتح مركزه السادس بعد أن رفع رصيده إلى 25نقطة بينما تجمد رصيد التعاون عند 30نقطة بالمركز الخامس .