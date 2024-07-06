"يورو 2024": هولندا تُكمل أضلاع المربع الذهبي وتضرب موعدًا مع إنجلترا

أكملت هولندا أضلاع المربع الذهبي لبطولة اليورو؛ وذلك عقب فوزها على تركيا بهدفين مقابل هدف مساء أمس السبت على الملعب "الأولمبي" بالعاصمة برلين في آخر مباريات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة في ألمانيا.
بادر المنتخب التركي بافتتاح باب التسجيل عن طريق المدافع صامت أكايدن، الذي حول عرضية نجم ريال مدريد أرد غولر برأسه إلى الشباك الهولندية في الدقيقة الـ35.
وأدرك ستيفان دي فري التعادل لهولندا من رأسية متقنة بعد عرضية دقيقة من ممفيس ديباي، وضعها في الشباك محرزًا هدف التعديل عند الدقيقة الـ70.
لم يكد منتخب تركيا يستفيق من صدمة هدف التعادل حتى استقبلت شباكه الهدف الثاني عن طريق مهاجم ليفربول كودي جاكبوو بتصويبة زاحفة، سكنت الزاوية اليسرى للمرمى التركي، وذلك عند الدقيقة الـ76.
وستواجه هولندا في الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا منتخب إنجلترا المتأهل على حساب سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية يوم الأربعاء القادم.