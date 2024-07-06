"يورو 2024": هولندا تُكمل أضلاع المربع الذهبي وتضرب موعدًا مع إنجلترا

لم يكد منتخب تركيا يستفيق من صدمة هدف التعادل حتى استقبلت شباكه الهدف الثاني عن طريق مهاجم ليفربول كودي جاكبوو بتصويبة زاحفة، سكنت الزاوية اليسرى للمرمى التركي، وذلك عند الدقيقة الـ76.