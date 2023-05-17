في الجولة 27 من دوري روشن.. الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة أبها

وعلى صعيد متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب عبر المطار متوجهة إلى أبها حيث ستقيم في أحد فنادق خميس مشيط حتى قبل موعد المواجهة مع أبها عند الساعة الـ 7 من مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.