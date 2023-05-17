في الجولة 27 من دوري روشن.. الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة أبها

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الأربعاء على ملعب الرديف بالنادي، يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة أبها، ضمن منافسات الجولة الـ 27 لدوري روشن السعودي.
وكانت التدريبات التي قادها المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا قد اشتملت على تمارين لياقية بالكرة، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، بعدها عقد كازورلا محاضرة فنية في قاعة الاجتماعات.
وعلى صعيد متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب عبر المطار متوجهة إلى أبها حيث ستقيم في أحد فنادق خميس مشيط حتى قبل موعد المواجهة مع أبها عند الساعة الـ 7 من مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.