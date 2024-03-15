الهلال يُنهي تحضيراته تأهبًا لملاقاة ضمك

ويسعى الهلال (متصدر جدول الترتيب برصيد 65 نقطة) للاقتراب خطوة كبيرة من معانقة اللقب؛ إذ يأمل إلى توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه النصر إلى 12 نقطة حينما يستضيف فريق ضمك سابع الترتيب بـ34 نقطة على ملعب "المملكة أرينا" اليوم السبت عند تمام الساعة العاشرة مساء.