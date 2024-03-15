الهلال يُنهي تحضيراته تأهبًا لملاقاة ضمك

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس الجمعة تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة "ضمك"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة. وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وشرح خلالها المدير الفني "جورج جيسوس" التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء الغد على كامل الملعب، قبل أن يختتم "جيسوس" المران بتدريبات فنية متنوعة.
ويسعى الهلال (متصدر جدول الترتيب برصيد 65 نقطة) للاقتراب خطوة كبيرة من معانقة اللقب؛ إذ يأمل إلى توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه النصر إلى 12 نقطة حينما يستضيف فريق ضمك سابع الترتيب بـ34 نقطة على ملعب "المملكة أرينا" اليوم السبت عند تمام الساعة العاشرة مساء.