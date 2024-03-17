أليكس ساندرو نجم يوفنتوس يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن أليكس ساندرو يحظى أيضاً باهتمام العديد من الأندية البرازيلية، حيث تواصلت معه في الآونة الأخيرة، لكن لم يقدم أي منها عرضاً رسمياً حتى الآن.