أليكس ساندرو نجم يوفنتوس يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

أبدى البرازيلي أليكس ساندرو لاعب نادي يوفنتوس البرازيلي موافقته على إمكانية الانتقال واللعب بالدوري السعودي بالموسم المقبل.
وبحسب ما نشرته صحيفة "UOL" فإن اللاعب البرازيلي الذي ما زال يرغب باللعب في أوروبا، لن يقبل الانتقال إلى المملكة العربية السعودية إلا في حالة وجود عرض مالي ضخم للغاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أليكس ساندرو يحظى أيضاً باهتمام العديد من الأندية البرازيلية، حيث تواصلت معه في الآونة الأخيرة، لكن لم يقدم أي منها عرضاً رسمياً حتى الآن.
ويلعب أليكس ساندرو البالغ من العمر 33 عاماً لصفوف يوفنتوس فى أغسطس 2015، قادماً من بورتو البرتغالي، ولعب للعديد من الأندية أبرزها أتلتيكو بارانيس، سانتوس (إعارة).