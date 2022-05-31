67 ميدالية حصيلة الألعاب السعودية.. وحامدي والناشري والخثعمي والآبيه طاروا بالذهب

رفع لاعبو المنتخبات السعودية للمبارزة والكاراتيه والتنس الرصيد السعودي من الميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي اختتمت اليوم بالكويت بعد إحرازهم 8 ميداليات متنوعة ليصبح الرصيد الكلي للمنتخبات السعودية 67 ميدالية (16 ذهبية و22 فضية و29 برونزية).
افتتح ميداليات اليوم الأخير من الدورة، المنتخب السعودي للمبارزة بتحقيقه ذهبية منافسات الآبيه للفرق عبر حسين الطويل وزكريا الداوود وأحمد آل حسين وجواد الطويل عقب فوزهم على نظيرهم الكويتي بنتيجة 45-35، كما حقق زملاؤهم عادل المطيري وأحمد القديحي وعلي البحراني وسعد البقمي فضية منافسات السايبر للفرق بخسارتهم من الكويت 45-36.
وشهدت منافسات الكاراتيه، خطف ثلاث ذهبيات وفضيتين، جاءت الأولى عبر فهد الخثعمي الذي فاز بذهبية وزن -67 كجم بتغلبه على الكويتي موسى حسن بنتيجة 8-4.
وطار زميله اللاعب الأولمبي طارق حامدي بذهبية وزن +84 كجم، بعد فوزه على الكويتي محمد المجادي 2-1.
وأضاف زميلهما فرج الناشري الذهبية الرابعة للسعودية خلال منافسات اليوم، بفوزه على البحريني سالم الجمعة بنتيجة 6-1.
وأحرز بدر العتيبي فضية وزن 60 كجم، بخسارته أمام الكويتي عبدالله شعبان بنتيجة 4-2، فيما جاءت الفضية الثالثة من نصيب ياسر بارقي الذي خسر في نهائي وزن 55 كجم أمام الكويتي سلطان المطيري 3-0.
ونال لاعبو المنتخب السعودي للتنس عبدالله الفرج وعمر أحمد وعمار الحقباني وسليمان القاسم وسعود الحقباني برونزية منافسات الفرق بعد خسارتهم من الكويت 2-1.
وعقب نهاية منافسات الكاراتيه والتنس، توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية بالدورة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والشيخ مبارك الصباح عضو اللجنة الأولمبية الكويتية، الأبطال بالميداليات.
حرصت إدارة البعثة السعودية برئاسة الأمير فهد بن جلوي، على تلبية متطلبات كافة أعضاء البعثة السعودية من إداريين وفنيين ولاعبين طوال أيام تواجدهم بالكويت.
وقدمت إدارة الوفد السعودي، جميع الخدمات اللوجستية واليومية لجميع الرياضيين المشاركين بالدورة وبالأخص اللاعبين واللاعبات، من مواصلات أو تلبية الاحتياجات الرياضية واليومية.
واستقبل الفريق الطبي بالبعثة ما يقارب الـ190 حالة طبية طوال أيام الدورة، منها 90 حالة رياضية قدم لهم خدمات علاجية وتدليك رياضي وعلاج طبيعي بعد نهاية منافساتهم.
تفاوت المستوى الفني للمنتخبات السعودية التي شاركت بالدورة، عطفاً على الفئات العمرية والتمثيل الخارجي الأول لمعظم اللاعبين وبالأخص في رياضات السيدات التي حققت 7 ميداليات.
واستحوذت ألعاب القوى على النصيب الأعلى من الميداليات بإحرازها لـ24 ميدالية (5 ذهبيات و 7 فضيات و 12 برونزية) كان للسيدات منها ثلاث ميداليات.
وجاءت لعبة الكاراتيه ثانياً 7 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة)، ثم المبارزة 6 ميداليات (ذهبية واحدة وفضيتان وثلاث برونزيات)، فالسباحة بخمس ميداليات (ذهبية واحدة ومثلها فضية وثلاث برونزيات)، والتنس 5 ميداليات (ذهبية واحدة ومثلها فضية وثلاث برونزيات)، وأربع ميداليات لكل من كرة الطاولة (ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية)، والرماية (ذهبية وفضية وبرونزيتان)، والجودو (3 فضيات وبرونزية)، وذهبيتان للألعاب الإلكترونية واحدة منها نسائية، وفضية وبرونزية لسيدات الدراجات.
وفي الألعاب الجماعية، حقق المنتخب السعودي لكرة القدم للصالات للرجال الميدالية الفضية، فيما أحرز قدم السيدات الميدالية البرونزية، كما نال المنتخب السعودي لكرة السلة للرجال البرونزية، وطار الهوكي على الجليد بالفضية.