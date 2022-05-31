67 ميدالية حصيلة الألعاب السعودية.. وحامدي والناشري والخثعمي والآبيه طاروا بالذهب

افتتح ميداليات اليوم الأخير من الدورة، المنتخب السعودي للمبارزة بتحقيقه ذهبية منافسات الآبيه للفرق عبر حسين الطويل وزكريا الداوود وأحمد آل حسين وجواد الطويل عقب فوزهم على نظيرهم الكويتي بنتيجة 45-35، كما حقق زملاؤهم عادل المطيري وأحمد القديحي وعلي البحراني وسعد البقمي فضية منافسات السايبر للفرق بخسارتهم من الكويت 45-36.