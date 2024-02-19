أبرز أرقام ميتروفيتش والهلال بعد نهاية الجولة الـ20.. تعرَّف عليها

ونجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب نادي الهلال، بعد إحرازه هدفين في مرمي الرائد أمس، في معادلة الرقم الذي حققه البرازيلي ويسلي لوبيز، لاعب الفريق السابق، بتسجيله في 11 مباراة متتالية.