في الجولة السادسة من دوري روشن.. الهلال يتأهب للرياض بتمارين تكتيكية

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "الرياض" ، الجمعة المقبل ، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز .
ميدانياً بدأ المران بالجري، تلا ذلك تدريبات لياقية وتكنيكية، وأدى لاعبو المنتخب مراناً استرجاعياً في صالة الإعداد البدني، عقب انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب السعودي، الذي أقيم مؤخراً بمدينة نيوكاسل الإنجليزية.
وفرض المدير الفني البرتغالي "خيسوس" خلال المران ، تدريبات تكتيكية، اختتمها بمناورة فنية، طبق خلالها النهج التكتيكي الذي يود انتهاجه في المباراة .
كما شارك الدولي البرتغالي " نيفيز" في الحصة التدريبية والمناورة؛ بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده ، في التصفيات الأوروبية .