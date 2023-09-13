في الجولة السادسة من دوري روشن.. الهلال يتأهب للرياض بتمارين تكتيكية

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "الرياض" ، الجمعة المقبل ، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز .