الاتفاق يجري تدريبه الأخير تأهباً لمواجهة الباطن

وعلى صعيد متصل غادرت القائمة المختارة بعد الصلاة عبر الحافلة إلى حفر الباطن، حيث تقيم المعسكر في أحد فنادق الحفر حتى موعد مباراة غداً السبت الساعة الـ4 عصراً، والتي ستجمع الاتفاق مع نظيره الباطن على ملعب نادي الباطن.