الاتفاق يجري تدريبه الأخير تأهباً لمواجهة الباطن

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير، اليوم الجمعة، على ملعب رديف النادي ، يأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مضيفه الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين السرعات على عدة محطات، ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين للاستحواذ على الكرة.
وعلى صعيد متصل غادرت القائمة المختارة بعد الصلاة عبر الحافلة إلى حفر الباطن، حيث تقيم المعسكر في أحد فنادق الحفر حتى موعد مباراة غداً السبت الساعة الـ4 عصراً، والتي ستجمع الاتفاق مع نظيره الباطن على ملعب نادي الباطن.