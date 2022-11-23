كأس العالم قطر 2022 وفي إنجاز تاريخي.. "الكمبيوتر" الياباني "يعطل" الماكينة الألمانية

حقّق منتخب اليابان الأول لكرة القدم انتصاره الأول، من أمام نظيره الألماني ، 2/1 وذلك في افتتاح مباريات المنتخبين في بطولة كأس العالم قطر 2022، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب خليفة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، لحساب المجموعة الخامسة "الجولة الأولى" بقيادة الحكم السلفادوري "إيفان اكيس".
الشوط الأول انتهى بتقدم ألمانيا بهدف "إلكاي" عند الدقيقة 33، من ركلة جزاء.
وكان حكم اللقاء قد ألغى هدفًا آخر لألمانيا عند الدقيقة السادسة من الوقت بدلًا من الضائع 6 +45، أحرزه "كاي" بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني قلبت اليابان الطاولة في وجه الألمان بإحراز هدفين "تباعًا" عن طريق "ريتسو دوان" و"تاكوما أسانو" عند الدقيقتين 75، 83.
بتلك النتيجة تصدّرت اليابان مجموعتها بثلاث نقاط، فيما ينتظر الجميع نتيجة مباراة إسبانيا وكوستاريكا، مساء اليوم.