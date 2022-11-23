كأس العالم قطر 2022 وفي إنجاز تاريخي.. "الكمبيوتر" الياباني "يعطل" الماكينة الألمانية

حقّق منتخب اليابان الأول لكرة القدم انتصاره الأول، من أمام نظيره الألماني ، 2/1 وذلك في افتتاح مباريات المنتخبين في بطولة كأس العالم قطر 2022، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب خليفة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، لحساب المجموعة الخامسة "الجولة الأولى" بقيادة الحكم السلفادوري "إيفان اكيس".