للتاريخ.. السعودية ليان القرشي تحقق 3 ميداليات على المستوى الآسيوي

دونت لاعبة الأثقال السعودية ليان القرشي، اسمها في التاريخ، كأول لاعبة سعودية في رفع الأثقال تحقق ميدالية على المستوى الآسيوي.
جاء ذلك بعدما حصدت القرشي 3 ميداليات برونزية في منافسات الخطف والنتر والمجموع في وزن 81 كجم، ببطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة في مدينة دلهي الهندية.
وعبرت ليان القرشي، في تصريحات لاتحاد الأثقال، عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.
وثمنت القرشي جهود مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال برئاسة محمد الحربي على ما يقدمه للاعبات السعوديات من دعم من أجل اعتلاء منصات التتويج.