الخماسي الأمريكي يؤكدون مشاركتهم في بطولة السعودية الدولية للقولف 2023

وأضاف جونسون الحائز على لقبين في البطولات الكبرى، بالإضافة إلى 28 فوزًا في المنافسات الاحترافية: "هذه هي المرة الخامسة التي أعود فيها للمملكة العربية السعودية، ومن الرائع مشاهدة تزايد الاهتمام والتطور منذ عام 2019؛ فالزيادة في أعداد المهتمين برياضة القولف في السعودية ملحوظة كل عام، وسعيد بالمساهمة في التعريف بالرياضة التي أحبها لجمهور جديد".