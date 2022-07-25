بانتظام الخماسي الدولي.. انطلاق معسكر الاتفاق في تركيا بـ3 فترات.. وكورونا تبقي أمين في ألمانيا

وكان برنامج التدريب قد اشتمل على 3 فترات حيث أدى الفريق تدريب الجري عند الساعة السابعة صباحاً لمدة نصف ساعة قبل وجبة الإفطار، ثم عند الساعة 11 خضع لاعبو الفريق إلى اختبار لياقي، في حين أدى ثلاثي الحراسة باولو فيكتور وعبد الله عويشير ومحمد الحايطي تدريبات خاصة مع المدرب ارتور، وعند الساعة الخامسة عصراً خاض لاعبو الفريق بعد الإحماء تدريباً تكتيكياً طبق خلاله عدداً من الجمل الفنية، قبل أن يختتم بمناورة على منتصف الملعب .