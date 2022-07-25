بانتظام الخماسي الدولي.. انطلاق معسكر الاتفاق في تركيا بـ3 فترات.. وكورونا تبقي أمين في ألمانيا

بحضور الخماسي الدولي انطلقت تدريبات الاتفاق صباح اليوم في المعسكر الخارجي الذي يقام في منتجع فنربخشة الرياضي من 24 يوليو حتى 12 أغسطس حيث سينتقل المعسكر إلى إزميت حتى 18 أغسطس المقبل.
وشهد انطلاق معسكر تركيا انتظام الخماسي الدولي (التونسي نعيم سليتي، السويدي روبن كوايسون، حامد الغامدي، إبراهيم محنشي، أحمد الغامدي) بعد أن تمتعوا بفترة الراحة الإضافية لمشاركتهم الدولية الماضية، في حين تعرض الألماني أمين يونس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى الإصابة بفايروس كورونا ( كوفيد-19 ) خلال تواجده في بلاده، وبالتالي سيخضع أمين للحجر المنزلي، على أن ينتظم في معسكر الفريق بتركيا بعد تأكد تماثله للشفاء.
وكان برنامج التدريب قد اشتمل على 3 فترات حيث أدى الفريق تدريب الجري عند الساعة السابعة صباحاً لمدة نصف ساعة قبل وجبة الإفطار، ثم عند الساعة 11 خضع لاعبو الفريق إلى اختبار لياقي، في حين أدى ثلاثي الحراسة باولو فيكتور وعبد الله عويشير ومحمد الحايطي تدريبات خاصة مع المدرب ارتور، وعند الساعة الخامسة عصراً خاض لاعبو الفريق بعد الإحماء تدريباً تكتيكياً طبق خلاله عدداً من الجمل الفنية، قبل أن يختتم بمناورة على منتصف الملعب .