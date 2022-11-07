فتح ملف مواجهة البحرين.. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في جدة، بعد مباراته مع منتخب سوريا أمس الأحد ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2022.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً سيلاقي منتخب البحرين بعد غدٍ الأربعاء، ضمن دور المجموعات من كأس اتحاد غرب آسيا.