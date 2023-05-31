في جولة ختام دوري روشن للمحترفين: النصر يلتهم الفتح.. والهلال يخطف نقاط الرائد

حقق الفريق الأول لكرة القدم في ناديي النصر والهلال الفوز على شقيقيهما الفتح والرائد على الترتيب في المباراتين اللتين أُقيمتا مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة (رقم 30) من دوري روشن السعودي للمحترفين.