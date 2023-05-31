في جولة ختام دوري روشن للمحترفين: النصر يلتهم الفتح.. والهلال يخطف نقاط الرائد

حقق الفريق الأول لكرة القدم في ناديي النصر والهلال الفوز على شقيقيهما الفتح والرائد على الترتيب في المباراتين اللتين أُقيمتا مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة (رقم 30) من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفاز النصر على الفتح بثلاثة أهداف نظيفة في ختام مباريات الدوري حيث سجل الأهداف كلٌ من تاليسكا "هدفين" ومحمد مران الهدف الثالث.
وانتصر الهلال على الرائد بثلاثة أهداف لهدفين سجل الأهداف كلٌ من مصعب الحوير ومحمد القحطاني وعبدالله عطيف للهلال في حين سجل للرائد راكان الدوسري وسانتوس.
بتلك النتيجة يحقق النصر المركز الثاني برصيد 67 نقطة في حين حقق الهلال المركز الثالث برصيد 59 نقطة.