لمدة 5 سنوات.. رابطة دوري الدرجة الثانية تُوَقّع اتفاقية شراكة مع "هاترك"

من جانبه قال رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية إن هذه الاتفاقية تُعَد بداية لطريق شراكة وصفقات ذكية تخدم وتواكب رؤية المملكة 2030، مثمنًا الدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، الذي ساهم في الطفرة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.