لمدة 5 سنوات.. رابطة دوري الدرجة الثانية تُوَقّع اتفاقية شراكة مع "هاترك"

وقّعت رابطة دوري الدرجة الثانية، اتفاقية شراكة مع شركة هاتريك، بحضور رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية عبدالمحسن الدهيمي، والرئيس التنفيذي لشركة هاتريك وليد الشريدة.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بمدينة الرياض، إلى تعزيز التعاون بين دوري الدرجة الثانية وشركة هاتريك أحد أبرز العلامات الرياضية السعودية بما يخدم تطوير كرة القدم في المملكة.
وبموجب الاتفاق فإن رابطة دوري الدرجة الثانية ستستحوذ على 15% من أسهم شركة هاتريك التي ستكون المورّد الرئيسي والحصري لشراء الاحتياجات الرياضية للأندية من ملابس وأجهزة ومعدات لمدة 5 سنوات.
من جانبه قال رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية إن هذه الاتفاقية تُعَد بداية لطريق شراكة وصفقات ذكية تخدم وتواكب رؤية المملكة 2030، مثمنًا الدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، الذي ساهم في الطفرة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة هاتريك إن تخصيص 15 مليون سهم من أسهم الشركة لصالح رابطة دوري الدرجة الثانية؛ سيتيح للأندية الاستفادة من هذه الحصص؛ مما يمثل دعمًا كبيرًا لأندية الدوري، لتمنحها فرصة المشاركة في نجاحات الشركة ومشاركة العائدات المستقبلية، كما تعكس التزام هاتريك بدعم التنمية المستدامة للرياضة في المملكة.