"الفيصل" يتوِّج الفائزين بالجائزة الكبرى لجولات لونجين العالمية في الدرعية

وشهدت البطولة منافسة 50 فارساً يمثلون 19 دولة حول العالم، بعد أن تم استضافتها في 14 مدينة من جميع أنحاء العالم، واشتعلت المنافسة بين الفرق على الترتيب العام للبطولة بين الفارس بن ماير والفارس بيتر ديفوس والألماني كرستيان أهلمان، ومالين باريارد جونسن، وألين بيرترا، وكونير ماكس وذلك للفوز بالمسابقة على اكتساب الوقت وتجنب الأخطاء.