في الجولة العاشرة من دوري روشن وبرباعية.. الفتح يذيق الشباب أول خسارة

تلقى الفريق الكروي الأول بناد ي الشباب أول هزيمة له في دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد خسارته من نظيره الفتح .
وأذاق الفتح أبيض العاصمة الهزيمة الأولى وبنتيجة قاسية 4/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم الفتح بهدف دون مقابل لصالح الفتح عن طريق سفيان دبكه في الدقيقة 41 .
ومع مطلع الشوط الثاني عدّل الشباب النتيجة عن طريق "سانتي مينا" عند الدقيقة 49.
ولم يمض على فرحة الشباب بالتعادل سوى دقيقتين حتى باغتهم ماجد كنبة بهدف الفتح الثاني .
ومن خطأ كارثي ارتكبه حارس الشباب "كيم" أحرز أيمن الخليف الهدف الثالث للفتح عند الدقيقة 55 .
وعند الدقيقة السابعة من الوقت بدلاً من الضائع 7+90 أضاف مراد باتنا الهدف الرابع للفتح من ركلة جزاء، قاتلاً آمال الشباب في العودة للمباراة .
بتلك النتيجة بقي الشباب ثانياً برصيده السابق 22 نقطة "موقتاً"، ورفع الفتح رصيده للنقطة 15 قافزاً للمركز الثامن.