في الجولة العاشرة من دوري روشن وبرباعية.. الفتح يذيق الشباب أول خسارة

وأذاق الفتح أبيض العاصمة الهزيمة الأولى وبنتيجة قاسية 4/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.