شاهد.. "العنزي" و"موراليس" يفوزان بتحدّي الخيّالة المحليّ.. و11 شوطاً يشهدها نادي الخيل.. هنا التفاصيل

انتهى الشوط العاشر، الذي تنافست فيه خيل مبتدئة، إنتاج محليّ عمر 4 إلى 5 سنوات، بفوز "مردد"، المملوك لأبناء عبد الكريم مفضي عواد العجمي، وتسجيله زمن 1:55.66 دقيقة، احتاجها لطيّ مسافة 1800 متر. وقاد الخيّال عبدالله العوفي الجواد إلى حسم الشوط، بإرشاد من المدرّب فيصل العجمي.