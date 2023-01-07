بهدف "قاتل".. الاتفاق يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة أبها

عاد فريق الاتفاق الكروي الأول لسكة الانتصارات عقب تجاوُز محطة ضيفه أبها 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد الهويش.