بهدف "قاتل".. الاتفاق يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة أبها

عاد فريق الاتفاق الكروي الأول لسكة الانتصارات عقب تجاوُز محطة ضيفه أبها 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد الهويش.
الشوط الأول انتهى بتقدم أبها؛ إذ بادر مدافع أبها عبدالله الزوري بزيارة مرمى حارس الاتفاق "باولو فيكتور" من خلال رأسية رائعة، وصلته من ركلة الزاوية، أسكنها داخل الشباك هدفًا أول للضيوف عند الدقيقة الـ29.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ60، أضاع سعد بقير فرصة التعزيز لأبها؛ ليعاقبهم سنوسي هوساوي بهدف التعادل للاتفاق عند الدقيقة الـ68 إثر استثماره عرضية زميله سعيد المولد.
وأضاع "كاسيدو " فرصة التقدم لأبها مرة أخرى عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+90؛ ليتلقى الرد سريعًا من "البديل الناجح" يوسف نياكاتي بالهدف الثاني "القاتل" للاتفاق في الدقيقة السابعة من الوقت بدلاً من الضائع 7+90، واضعًا نقاط اللقاء في خزانة فريقه.
وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 16 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي أبها على رصيده السابق 16 نقطة في المركز التاسع.