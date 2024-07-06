تدريبات بدنية ومناورة فنية تُجهِّز الهلال للموسم الجديد

واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباتهم الاعتيادية في مقر النادي، وذلك ضمن برنامجهم الإعدادي استعدادًا لبدء تحضيراتهم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2024/ 2025.
وأجرى لاعبو الهلال حصة تدريبية مساء اليوم تحت قيادة المدرب البرتغالي "جورجي جيسوس"، التي اشتملت على تمارين بدنية ولياقية، ومناورة فنية على أرضية الملعب، تحت أنظار رئيس النادي فهد بن نافل.
ومنح مدير الجهاز الفني البرتغالي "جورجي جيسوس" اللاعبين راحة من تدريبات غد، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الاثنين، وذلك بحضور اللاعبين الدوليين بعد استمتاعهم بالإجازة الموسمية، فيما سينضم الثنائي الصربي"سيرجي سافيتش ومواطنه ألكساندر ميتروفيتش" مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي في النمسا، الذي سيبدأ يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.