تدريبات بدنية ومناورة فنية تُجهِّز الهلال للموسم الجديد

ومنح مدير الجهاز الفني البرتغالي "جورجي جيسوس" اللاعبين راحة من تدريبات غد، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الاثنين، وذلك بحضور اللاعبين الدوليين بعد استمتاعهم بالإجازة الموسمية، فيما سينضم الثنائي الصربي"سيرجي سافيتش ومواطنه ألكساندر ميتروفيتش" مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي في النمسا، الذي سيبدأ يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.