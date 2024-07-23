القادسية يهزم الريان القطري

تغلب فريق القادسية الوافد الجديد على منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على نظيره الريان القطري بهدفين دون رد، في المباراة التجريبية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي لفريق المقام حاليًا بمدينة قينلو الهولندية.
افتتح سيف رجب أهداف القادسية مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 52 ، وضاعف الدولي البيروفي أندريه كاريلو النتيجة بعد 4 دقائق فقط.
وشهدت تشكيلة القادسية مشاركة الرباعي الأجنبي الإنجليزي ماكس باور، الظهير الأيمن، والألماني ألكسندر هاك، قلب الدفاع، والمهاجمين المكسيكي جوليان كينيونيس، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، إضافة إلى الحارس أحمد الكسار، حسين القحطاني ، عبدالله حسون، جهاد ذكري، محمد الشنقيطي، حسين النطار، وقاسم لاجامي.
وكان القادسية، قد خسر مباراته التجريبية الأولى في معسكره الخارجي، من أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين مقابل هدف.