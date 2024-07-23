القادسية يهزم الريان القطري

تغلب فريق القادسية الوافد الجديد على منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على نظيره الريان القطري بهدفين دون رد، في المباراة التجريبية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي لفريق المقام حاليًا بمدينة قينلو الهولندية.