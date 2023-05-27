تتويج الاعتماد بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات 2022-2023

وكان الاعتماد تصدر المجموعة الثانية في الأدوار النهائية فيما تصدر الترجي المجموعة الأولى، فيما تأهل الطائي وخيبر من مركز الوصافة ليتلقيا في مباراة تحديد المركز الثالث التي حسمها الطائي بالفوز بنتيجة 6-1.