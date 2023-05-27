تتويج الاعتماد بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات 2022-2023

توج ممثل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم فهد الرشود، اليوم السبت، فريق الاعتماد بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2022-2023.
وحصد الاعتماد اللقب بعد الفوز على الترجي بنتيجة 6-5 في المباراة النهائية التي احتضنتها اليوم صالة مدينة الملك فيصل بجازان.
وكان الاعتماد تصدر المجموعة الثانية في الأدوار النهائية فيما تصدر الترجي المجموعة الأولى، فيما تأهل الطائي وخيبر من مركز الوصافة ليتلقيا في مباراة تحديد المركز الثالث التي حسمها الطائي بالفوز بنتيجة 6-1.
يُذكر أن الأندية الأربعة الاعتماد، الترجي، الطائي وخيبر صعدت إلى الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي المقبل 2023-2024.