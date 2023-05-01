دوري روشن للمحترفين: أبها أمام العدالة والطائي في مواجهة الفيحاء .. في افتتاح الجولة الـ 25

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ25 من منافسات دورى روشن السعودي للمحترفين حيث تُقام 4 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها .
يدخل أبها المباراة وهو بالمركز العاشر، ولديه 27 نقطة، بينما يشارك العدالة وهو بالمركز الـ14 ويمتلك 21 نقطة.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ7 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة .
يُشارك الرائد باللقاء وهو يمتلك 26 نقطة، وهو بالمركز الـ11، بينما يمتلك الباطن 15 نقطة، ويقع بالمركز الـ16 (الأخير) .
تُقام المباراة بين الطائي والفيحاء في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل .
يدخل الطائي اللقاء وهو بالمركز السابع، ولديه 31 نقطة، في حين يأتي الفيحاء بالمركز الـ12 ولديه 25 نقطة.
يواجه الخليج نظيره الاتفاق أيضًا في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يشارك الخليج بالمباراة وهو يمتلك 20 نقطة، ويقع بالمركز الـ16 (قبل الأخير)، بينما يأتي الاتفاق بالمركز الثامن ولديه 30 نقطة.