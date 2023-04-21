الاتحاد جاهز لمواجهة الكلاسيكو مع الهلال

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء أمس الجمعة تدريباته الاستعدادية لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م.
واستقبل رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي أعضاء الفريق الكروي الأول مساء أمس للتهنئة بعيد الفطر المبارك، وذلك قبل بداية التمرين، ثم تابع الحصة التدريبية.
واجتمع مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو باللاعبين في قاعة الفيديو قبـل انطلاق المران؛ لشرح ملاحظاته وتوجيهاته الفنية، وحثهم على مضاعفة الجهد، والتركيز بشكل أكبر في ظل حساسية المرحلة، وأهمية المباريات كافة التي تنتظر الفريق، مع التشديد على ضرورة التزام كل لاعب بالمهام المناطة به.
وقد تنوَّع التدريب بين الجوانب اللياقية والفنية.
ونظمت إدارة العلاقات احتفالية لأعضاء الفريق بمناسبة العيد السعيد. وانتظم اللاعبون بعد نهاية الحصة التدريبية في معسكرهم الداخلي استعدادًا للقاء الهلال في نصف النهائي بكأس الملك.
وسيفتقد الاتحاد خدمات المصري طارق حامد الموقوف بسبب تراكم البطاقات؛ ما يمنح الأنغولي هيلدر كوستا الفرصة مجددًا لدخول القائمة الأساسية، وخوض الكلاسيكو.
وبات الاتحاد في أتم الجاهزية قبل مواجهة الهلال، التي سيحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) غدًا الأحد؛ وذلك عقب استعادة خدمات الثنائي أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي.