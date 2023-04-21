الاتحاد جاهز لمواجهة الكلاسيكو مع الهلال

واجتمع مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو باللاعبين في قاعة الفيديو قبـل انطلاق المران؛ لشرح ملاحظاته وتوجيهاته الفنية، وحثهم على مضاعفة الجهد، والتركيز بشكل أكبر في ظل حساسية المرحلة، وأهمية المباريات كافة التي تنتظر الفريق، مع التشديد على ضرورة التزام كل لاعب بالمهام المناطة به.