"الآسيوي": مباريات الأندية السعودية والإيرانية على أراضيها

وقبيل هذا الاتفاق بين الاتحادين، كانت جميع المباريات التي تجمع الفرق السعودية والإيرانية، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على ملاعب محايدة، وذلك بحسب القرار الصادر عام 2016 عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.